- Spor

Derbide 4 isim forma giyemeyecek

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz'ın Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Derbide 4 isim forma giyemeyecek mask

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."

# Beşiktaş, Fenerbahçe, Sakatlık, Derbi, Forma, Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Bakhtiyor Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Nisan, ile

26 Nis 2024 - 19:49 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL