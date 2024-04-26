- Yaşam

Minarenin sökümüne başlandı

Çankırı'da, fırtına nedeniyle bir minaresi yıkılan Bademli Camisi'nin, hasar almasına rağmen ayakta kalan diğer minaresinin sökümüne başlandı.

Minarenin sökümüne başlandı mask
Minarenin sökümüne başlandı
Minarenin sökümüne başlandı
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Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Hasar alan ancak ayakla kalmaya devam eden diğer minarenin de yeniden inşa edilmesine karar verildi. Bu kapsamda vinç yardımıyla minarenin sökülmesine başlandı. İlk olarak minarenin alem kısmını halatlara bağlayarak vinçle yere indiren yıkım ekibi, ardından bloklar halinde kesilen minarenin beton kısmını da parça parça yere indirmeye başladı. Çankırı Belediyesi koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında 61 metre uzunluğundaki minarenin 3 gün içinde tamamen sökülmesi planlandı.

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26 Nis 2024 - 19:46 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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