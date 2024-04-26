Minarenin sökümüne başlandı

Çankırı'da 20 Nisan'da meydana gelen fırtına sebebiyle Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Hasar alan ancak ayakla kalmaya devam eden diğer minarenin de yeniden inşa edilmesine karar verildi. Bu kapsamda vinç yardımıyla minarenin sökülmesine başlandı. İlk olarak minarenin alem kısmını halatlara bağlayarak vinçle yere indiren yıkım ekibi, ardından bloklar halinde kesilen minarenin beton kısmını da parça parça yere indirmeye başladı. Çankırı Belediyesi koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında 61 metre uzunluğundaki minarenin 3 gün içinde tamamen sökülmesi planlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.