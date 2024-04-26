- Spor

Beşiktaş derbiye hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 34, haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş derbiye hazır mask

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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26 Nis 2024 - 19:17 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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