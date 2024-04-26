Beşiktaş derbiye hazır

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.