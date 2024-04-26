Elazığ’da tefecilik operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü olanlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çekleri takasla fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenlere ‘pos tefeciliği’ yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.