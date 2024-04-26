A Milli Takım'ın eski yıldızlarıyla maç yaptılar

Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri’ndeki törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Futbol Gelişim Projesi 16 İl Spor Koordinatörü, Projeye katılan yaklaşık 500 öğrenci ve üniversite rektörleri katıldı.

Bilgilendirme toplantısının ardından, toplantı için İstanbul'da bulunan çocuklar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maç yaptı. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakada TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takımlarda uzun yıllar forma giyen Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül de çocuklara eşlik etti.