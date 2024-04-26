Cevdet Yılmaz Romanya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz törene ilişkin yaptığı açıklamada, “ Romanya programlarımız kapsamında; Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı İlk Boru İndirme Töreni'ne katıldık. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasitesiyle Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.

Bu anlamda gerek Romanya’nın Karadeniz’deki gaz rezervlerinin ülkenin iç kesimlerine ulaştırılması noktasında gerekse AB’nin artan gaz ihtiyacının karşılanması noktasında stratejik bir öneme sahip. Çelik boru temininin de Türkiye’den sağlandığı bu proje kapsamında yaklaşık bin 200 kişi istihdam edilecek. Ülkemiz için de çok önemli ve gurur duyduğumuz bu projeye imza atan Türk firmalarımıza teşekkür ediyor, projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.