Yeşilay tulumlu sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı

Yeşilay Rize Şubesi tarafından Hemşin ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü organize edildi. İlçe meydanından, ellerine pankartlarla yöreye özgü tulum eşliğinde yürüyüşe başlayan grup, ilçedeki kahvehaneleri ziyaret ederek, vatandaşları yürüyüşe katılmaya davet etti. Atatürk Caddesi boyunca süren 500 metrelik yürüyüş, meydan parkında son buldu. Yürüyüşe Hemşin Kaymakamı Furkan Dinçer, Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Gençlik ve Spor il Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe elinde çay bardağı ile katılan Ali Kenan Pehlivan, tek bağımlılığın çay olduğunu söyleyerek yürüyüşe destek verdi.

‘Sadece çay bağımlılığım olsun, diğer her türlü bağımlılıktan uzak olalım’

Hemşin Kaymakamı Furkan Dinçer, "Türkiye'nin en küçük ilçelerinden bir tanesi Hemşin. Burada yapacağımız çalışmanın karşılığını hemen görebiliyoruz. Gençlerimizin öncülüğünde sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptık. Büyüklerimizin çok güzel örnekleri ile kahvelerdeki vatandaşlarımızı davet ettik, güzel bir yürüyüş oldu. Kahveye girip amacımızı anlattığımızda bize destek oldular. Kendilerinin de bu hareketliliği sevdiklerini düşünüyorum. Birlikte yürüdüğümüz güzel bir gün oldu. Bölgede sigaradan ziyade çay bağımlılığımız var. Çayı seviyoruz. Sadece çay bağımlılığım olsun, diğer her türlü bağımlılıktan uzak olalım” diye konuştu.

Vatandaşları harekete geçirmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyleyen Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi de "Bağımlılıkla mücadele alanında bir kulvarımız da sağlıklı yaşam. Tembellik bağımlılıkların en kötülerinden bir tanesi. Biz insanları harekete geçirmek için yürüyüşü düzenledik. Kahvehanelerdeki ve sokaktaki halkı yürüyüşümüze davet ettik. Çok güzel bir katılım sağlandı” dedi.