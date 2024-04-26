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Taksim metrosunda raylara atladı

Taksim metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, metronun altından yara almadan kurtarıldı.

Taksim metrosunda raylara atladı
Taksim metrosunda raylara atladı
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Olay saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Taksim’de metro istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp intihar girişiminde bulundu. Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı. Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.

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26 Nis 2024 - 16:16 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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