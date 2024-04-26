Taksim metrosunda raylara atladı

Olay saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Taksim’de metro istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp intihar girişiminde bulundu. Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı. Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.