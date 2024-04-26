- Yaşam

Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı

Şırnak’ta, sindirim sisteminde kanama teşhisi konulan 20 günlük Nadire A., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı mask
Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı
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Silopi ilçesinde rahatsızlanan Nadire A., ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede, Nadire’nin, sindirim sisteminde kanama olduğu belirlenerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen Nadire A., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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26 Nis 2024 - 15:52 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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