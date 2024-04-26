Ambulans uçak, 20 günlük bebek için havalandı

Silopi ilçesinde rahatsızlanan Nadire A., ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede, Nadire’nin, sindirim sisteminde kanama olduğu belirlenerek, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen Nadire A., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.