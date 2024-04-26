Tacikistan Cumhurbaşkanı, Papa Francis ile görüştü

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada “Tacikistan Cumhurbaşkanı Saygıdeğer İmamali Rahman ile Papa Francis arasındaki görüşmede verimli işbirliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Tacikistan'ın hoşgörü ve tüm dinlerin temsilcilerinin bir arada yaşaması için tüm koşulları yarattığı vurgulandı. Zengin bilimsel ve edebi gelişmeleriyle tarihsel olarak dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunan Tacik halkı, dinler arası ve medeniyetler arası her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.