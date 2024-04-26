Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda Kırgızistan uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G. gözaltına alındı. Operasyonda M.A. tarafından Asya ülkelerinden getirilip, fuhşa zorlandığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, ülkelerine gönderilmek üzere Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.