- Asayiş

Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı

Samsun’da polisin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı mask
Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda Kırgızistan uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G. gözaltına alındı. Operasyonda M.A. tarafından Asya ülkelerinden getirilip, fuhşa zorlandığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, ülkelerine gönderilmek üzere Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.

# Kadın, fuhuş, için, ISE, ile, edildi

26 Nis 2024 - 15:26 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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