Ölü sayısı 34 bin 356’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 34 bin 356 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 368 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 51 sivilin yaşamını yitirdiğini, 75 sivilin ise yaralandığını açıkladı.