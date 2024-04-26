TBMM'de 'Çocuk Zirvesi' sona erdi

TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Çocuk Zirvesi'nin bugünkü etkinliklerine, akademisyenler, çeşitli yaşlarda öğrenciler ve aileleri katıldı. 'Medya ve Çocuk', 'Çocuk- Genç' başlıklı panellerde akademisyenler sunum yaparken; çocuklar da 'Geleceğin Liderleri' temalı konuşmalar yaptı. Uzman Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar, ailelerin, çocuklarının internet ve medya içeriklerinden etkilenmesinden yakındığını belirterek, "Bunun için yapabileceğimiz en güçlü şey, aile kurumunu ve buradaki ilişkileri güçlendirmek. Zira aile kurumu güçlü olursa, dıştan ne kadar negatif etki olursa olsun çocukların buna kapılmadıklarını, menfi etkilenmediklerini görüyoruz. 18 yaşın altındaki hiçbir çocuk, dijital içerikleri gününün çoğunu alacak şekilde geçirdiği bir ortamda ve bunu hayatının bir parçası olacak halde bulundurmamalı. Çocukların reel ilişkilere ihtiyacı var, sanal ilişkilere değil. Biz aileler olarak bu konuda ne yapabiliriz? Hani, 'Çocuklar istiyor' diyoruz ya her zaman; hiçbir çocuk anne, babasıyla kurduğu ilişkinin yerine sanal bir ilişki koymak istemez. Biz bir şeyleri boş bırakıyoruz. Aile içindeki ilişkiyi, sohbeti, muhabbeti, birbirimizin hayatına aktif ilgiyi arttırırsak ve işte bizim kadim geleneğimizde zaten olan komşuluk kültürümüzü, akraba kültürümüzü arttırırsak; yani çocuğun reel ilişkilerini artırırsak o zaman bu sanal mecralar bu kadar yer doldurmayacak" dedi.