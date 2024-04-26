MEB'den yeni müfredat taslağı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat çalışmasını internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." dedi

Yeni müfredat taslağına ulaşmak için tıklayınız.