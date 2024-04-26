- Gündem

MEB'den yeni müfredat taslağı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredat taslağını açıkladı.

MEB'den yeni müfredat taslağı mask

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat çalışmasını internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. 

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son  bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." dedi

Yeni müfredat taslağına ulaşmak için tıklayınız. 

# MEB, taslak, müfredat, için, ile, bir, ISE, meydana

26 Nis 2024 - 15:02 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL