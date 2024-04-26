Akşener adaylık yarışında kimi destekleyecek?

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ı yarın yapılacak. Partinin önde gelen isimleri Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın gibi adaylar yarın genel başkanlık için yarışacaklar.
Genel Başkan Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'nun adaylığını destekleyeceği konuşulurken, kulislerde en güçlü adayın Mehmet Tolga Akalın olduğu da güçlü iddialardan.
Uğur Poyraz'ın ise adaylık yarışına dahil olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.