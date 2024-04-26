- Siyaset

Akşener adaylık yarışında kimi destekleyecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığa yeniden aday olmadığı kongre 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Akşener adaylık yarışında kimi destekleyecek? mask

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ı yarın yapılacak. Partinin önde gelen isimleri Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın gibi adaylar yarın genel başkanlık için yarışacaklar.

Genel Başkan Akşener'in Müsavat Dervişoğlu'nun adaylığını destekleyeceği konuşulurken, kulislerde en güçlü adayın Mehmet Tolga Akalın olduğu da güçlü iddialardan.

Uğur Poyraz'ın ise adaylık yarışına dahil olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

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26 Nis 2024 - 14:47 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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