TIR garajında kulübe alev alev yandı

Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolundaki TIR garajında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, garajın bir bölümünde hasar meydana geldi.

İstasyon Mahallesi Gümrük yolunda bulunan TIR garajı olarak kullanılan alanda kulübede saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kulübeyi sardı ve yan tarafından bulunan araç lastikleri de yanmaya başladı.

Alevleri görenler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Kulübe ve lastiklerin alev alev yanması ve bazı vatandaşların lastiklerin yanan alandan uzaklaştırmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangını görüp yangını söndürmeye çalışan Hasan Demircan ‘’ Biz içeride çay dağıtıyorduk. O sırada kokular gelmeye başladı. Dışarıya çıkıp baktığımızda kulübe yanıyordu. Lastikler de yanıyordu. İtfaiye gelene kadar müdahale etmeye çalıştık ama başarılı olamadık. İtfaiye gelip söndürdü. Yaralana falan yok ama hasar var’’ diye konuştu.