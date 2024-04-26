Cumhuriyetçiler ittifak kuruyor

Ata Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Adalet Partisi, Ata Parti, Doğru Parti, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Yurt Partisi’nin birlikte yeni ittifak kuracaklarını açıkladı.

Namık Kemal Zeybek, Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz, Doğru Partisi Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan ile yaptıkları toplantıda, Cumhuriyetin temel değerleri duyarlılığında, birlikte davranmak konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu

Namık Kemal Zeybek’in açıklaması şöyle ; “ADALET PARTİSİ, ATA PARTİ, DOĞRU PARTİ, MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ YURT PARTİSİ ‘NİN Genel Başkanları bugün yaptıkları toplantıda, Cumhuriyetin temel değerleri duyarlılığında, Birlikte davranmak konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Bu birliktelik yeni partilerin, gönüllü kuruluşların, kitle örgütlerinin, ilkeli toplulukların katılımıyla gelişecek, ülkemizin geleceği konusunda olumlu katkılar sağlayacaktır. Gelecek toplantıda ortak bir bildiri yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ittifaka 2-3 partinin daha katılacağını, sivil toplum örgütü ve kanaat önderlerinin de ittifakı destekleyeceğini belirtti.

Cumhuriyetçiler İttifak’ının erken seçim talebinde bulunacağı, yapılacak genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı ve ittifakın ortak milletvekili listesi ile seçmenlerin karşısına çıkacakları ileri sürülüyor.