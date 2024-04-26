- Asayiş

Otomobil, tarlaya uçtu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Samet Öz (34) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil, tarlaya uçtu mask
Otomobil, tarlaya uçtu
Otomobil, tarlaya uçtu
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, saat 06.00 sıralarında Karacabey ilçesi Boğaz Yolu’nda meydana geldi. Samet Özen'in kullandığı 16 TJ 914 plakalı otomobil, Taşlık Mahallesi'nde kontrolden çıkıp, tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Özen ile yanındaki Büşra Demirel (28) ve Meriç Nuri Asa’yı (19) çıkardı. Yapılan kontrollerde sürücü Samet Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Demirel ile Meriç Nuri Asa, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Otomobil, Tarla, meydana, edildi, ile, geldi, itfaiye, Sağlık, ihbar, Kaza

26 Nis 2024 - 13:54 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL