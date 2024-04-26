İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan bazı şüphelileri belirledi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması içinde yer aldığı ileri sürülen 5 kişi ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Asayiş
PKK operasyonunda 7 gözaltı
Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.