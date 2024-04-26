ABD Dışişleri Bakanı Çin lideri Cinping ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair bugün yaptığı açıklamada, Cinping’in görüşmede ‘saygı, barış ve kazan-kazan işbirliğini’ vurguladığı ifade edilerek “Gezegen, Çin ve ABD'nin ortak kalkınmasına ve refahına uyum sağlayacak kadar büyük. Çin, kendine güvenen, açık, müreffeh ve gelişen bir ABD görmekten mutluluk duyuyor. ABD'nin de Çin'in gelişimine olumlu bir gözle bakabileceğini umuyoruz” denildi. 45 yıllık Çin-ABD ilişkilerinin zorlu geçtiğini vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair ayrıca şu ifadelere yer verdi;
“Kısır rekabete girişmek yerine ortak zemin arayın ve farklılıkları koruyun; söylenenin tam tersini yapmak yerine sözleri eylemlerle onurlandırın.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.