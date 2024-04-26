Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Denizciler Camisi önünde meydana geldi. 4 çocuk babası imam Hasan İnci'ye, sabah namazı için geldiği caminin kapısında, komşusu M.A.Ö. tüfekle ateş açtı. İmam İnci, kanlar içerisinde yere yığıldı. Cami cemaati, polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İnci, kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Polis, cinayetin neden işlendiği araştırıyor.
- Asayiş
Caminin önünde komşusu tarafından öldürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin önünde komşusu M.A.Ö., tarafından tüfekle vurulan imam Hasan İnci (40), yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.