Bakan Yılmaz Tunç Zonguldak'ta

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ise belediyenin borç içinde olduğunu ifade ederek, “250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen para 7 milyon TL. Önceki gün makam aracımızın freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık, yol boştu. Cidden bir enkaz devraldık gerçekten" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den AK Parti’ye geçen Zonguldak’ın Devrek Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binasında, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve protokol üyeleri Bakan Tunç’u karşıladı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Devrek ilçemizi ziyaret ettik. İlçe belediye başkan adayımız seçimden başarıyla çıktı. Bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirelim, dedik. Allah hayırlı eylesin. Başarılar diliyoruz. Devrek ilçemiz Zonguldak’ın önemli ilçelerinden birisi. Kadim bir şehir Devrek. Bartın’a giderken Özcan Bey’e bir hayırlı olsun diyelim dedik. ‘Yeniden Devrek’ diyerek Devrek’teki geçtiğimiz dönemki kayıp yılları telafi ederek güzel hizmetlere vesile olacak. Bizler de Devrek için yapacağı hizmetlerde, hükümet olarak daima arkasında olacağız. Yapılması gerekenlerin hızla hayata geçmesi için bizler de ona destek olacağız. Valimizle, kaymakamımızla, kamu yöneticilerimiz ve teşkilatımızla beraber inşallah tecrübeyle beraber hükümet imkanlarını da Devrek’e taşıyarak güzel hizmetlere vesile olacak. Devrek halkına da destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Onların güvenine layık olabilmek için hep beraber el birliğiyle çalışırız” dedi.

BAŞKAN ULUPINAR: MAAŞLAR 11 MİLYON GELEN PARA 7 MİLYON

Ziyarette konuşan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar teslim aldığı belediyenin ekonomik durumundan bahsederek, “250 milyonu aşan bir borcumuz var. Belediye hizmet binamız maalesef yok. Belediye binası, deprem güçlendirme yapılamadı, yıkılacak. 250 çalışanımız var. Aylık personel giderimiz 11 milyon. Gelen para 7 milyon. Önceki gün makam aracımızın freni patladı. Çok şükür kaza yapmadık, yol boştu. Cidden bir enkaz devraldık gerçekten. 2004’te de ben böyle bir belediye aldım burada. Her şeyi yenileyip sıfır hale getirmiştik, araç gereci. O zaman da çok ciddi borçlar vardı, düzeltmiştik. Maalesef yine bir enkaz olarak, hurdalarla bizi karşıladılar. 40 milyon borcu 250 milyona çıkardılar. Son ay çalışanlara yüzde 80 zam vermişler. Çalışan sayısı çok fazla. 130 kişi olması lazım ama 250 çalışan var. Maaşlar 74 bin liraya kadar çıkıyor. Ama biz bunların arkasına sığınmayacağız. Mazeret üretmeyeceğiz. Başaracağız. Biz bunları biliyorduk, bu kadar beklemiyorduk ama biliyorduk. Allah nasip ederse, valimizin, kaymakamımızın, vekillerimizin, sizlerin, hükümetimizin desteğiyle bu işin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.