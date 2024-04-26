Yapay Zeka'dan trafikteki araçlar için uygulama

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ Sapanca 2024), bu yıl 13'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırlıyor.

Zirvenin ilk panelinde yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler ele alındı. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı / 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin sponsorluğunu, zirvenin de ana sponsoru olan Uber üstlendi.

'Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek' başlıklı panelin açılışında konuşan Erol Bilecik, UEZ'nin sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en etkili zirvelerinden birisi olduğunu söyledi. İş dünyasının teknoloji ve yapay zekanın kullanımını iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Bilecik, dijital dönüşümde dikkat edilmesi gereken noktaları panelistlere sordu.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı katıldığı panelde, "Uber, Bugün 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteren global bir teknoloji platformu konumunda. 2023 yılındaki toplam platform işlem hacmi 137 milyar doların üzerine çıktı. Uber uygulamasıyla günde 25 milyondan fazla yolculuk yapılıyor. Global misyonumuz şehir içi ulaşımını geliştirmek. Büyük metropollere baktığınızda trafik, şehirlerin en önemli sorunlarından birisi. Türkiye'de şu anda sadece taksi plakası olan araçlar ile faaliyet gösteriyoruz. Hem tüm paydaşları kapsayan bir ulaşım ekosistemi yaratmak hem de platformdaki arzı artırmak amacıyla Taksi globalde de Uber'in öncelikli ürünü. Bu doğrultuda, Uber'in 2040 yılına kadar dünyadaki bütün taksileri platformuna ekleme hedefi var. Türkiye'de son 3 yılda her yıl çok güçlü bir büyüme ivmesi gösterdik, bu sebeple Türkiye Uber için öncelikli pazarlardan birisi oldu. Türkiye özelinde pazara getirdiğimiz yeniliklere bakarsak, taksiler için özel geliştirilen taksi rezervasyonunu dünyada ilk defa İstanbul'da ve Ankara'da hayata geçirdik. Yine İstanbul'daki taksiciler için özel geliştirilen yolculuk radarı teknolojisi sayesinde sürücüye birden fazla yolculuk seçeneği sunarak, sürücünün gitmek istediği rotayı kendisinin seçmesini sağladık, böylece İstanbul'daki Uber taksi sürücüleri yolcunun nereye gideceğini uygulamada kendisi baştan görerek seçiyor" dedi.

Konuşmasında geleceğin ulaşımına dair görüşlerini de paylaşan Bahadırlı, “Uber olarak dünya genelinde üç alana önem veriyoruz: Yapay zekâ sayesinde ulaşımı daha da verimli hale getirmek, ulaşımı elektrikli yapmak ve giderek daha otonom hale getirmek. Bu, Türkiye'de de gerçekleştirmek istediğimiz bir vizyon. Uber, yapay zekâ teknolojileri sayesinde, trafikteki araçları daha verimli hale getiriyor. Uber'in gelecek için bir diğer çok önem verdiği konu, elektrikli araçlar. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile hava kirliliği ciddi anlamda azalacak. Uber'in dünya genelinde 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu bir platform olma hedefi var. Uber uygulaması üzerinden yapılan bütün yolculukların elektrikli araçlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu hedefe ulaşmak için de Uber'in verdiği toplam 800 milyon dolarlık bir yatırım taahhüdü var. Dünya genelindeki bu hedefimiz, Türkiye için de geçerli. Son olarak, otonom araçlar zaman içinde ulaşım ekosisteminin ve dolayısıyla Uber'in işlerinin giderek daha önemli bir parçası haline gelecek. Otonom araç taleplerini karşılamak için çeşitli yenilikçi ortaklıklar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

YAPILAN HER İŞTE YAPAY ZEKA VAR

META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Orta Dogu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş ise günümüzde yapılan hemen her işte yapay zekanın olduğuna dikkat çekerek “Hiçbir hizmet veya platform yok ki yapay zekayı kullanmasın" ifadelerini kullandı.

10 yıl önce bu yolculuğa çıktıklarını anlatan Matraş, şöyle konuştu:

“Bunu tam anlamıyla nasıl insanlara ulaştırıyoruz? Bu noktada değer zincirinden bahsetmek gerekiyor. Bunun ilk aşaması Ar-Ge. İnsan kaynağı bakımından özel yetenekler gerektiren bir süreç. Yapay zekada modeller geliştirip, sonra bunları uygulamalarımıza entegre ediyoruz. Bizim en önemli lansmanımız META AI oldu. Yavaş yavaş bütün dünyaya yayılacak. Kullandığımız uygulamalar içine AI entegre ediyoruz. Ekranlar yerine gözlüklere geçen bir teknoloji var. Metaverse ve yapay zeka yavaş yavaş hayatımıza entegre olan bir yere doğru gidiyor."

SİBER GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ

Vodafone Türkiye CEO Engin Aksoy da panelde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız çoğu alanda yapay zeka var. Son 5 yılda bunun kullanımının arttığını görüyoruz. Yapay zekanın getirdiği çok büyük iş avantajları olduğu kadar riskleri de var. İş ortaklıkları da büyük değer kazanıyor. Verileri saklama da büyük önem kazanıyor. Türkiye'nin 6 şehrinde veri saklıyoruz. Veriyi çok iyi kullanmamız ve saklamamız gerekiyor. Bununla beraber önemli bir konu daha var, siber güvenlik. Bu alana yatırım yapılması gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı önemli bir rapor var. Burada dezenformasyon ve siber güvenlik risklerine dikkat çekiliyor. Dünyayı tehdit eden bir durum. Vodafone kendi altyapı bağlantısıyla 17 ülkeye fiber bağlantı sağlıyor. Uçtan uca çözüm hizmetleri verebiliyoruz. Dijitalleşmenin şehirlerin ve ülkelerin büyümesine büyük katkısı var. Teknolojiyi iyi kullanmıyorsanız büyüme ve yaşama şansınız yok."

FİKİRLERE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise bulut bilişimin olmadığı bir dünyada yapay zeka gibi bir teknolojinin çalışmasının mümkün olmadığını aktardı. Yapay zekanın kullanım alanlarının önemli olduğunu aktaran Özbilgin, “Kurumsal karar verme yetisinin muazzam hızlandırdığını, yapay zekanın iş yapış tarzımızı etkilediğini görüyoruz. Elimizde çok fazla veri var. Veriyi sadece analiz yapmak için değil. Artık yapay zeka sayesinde yaratıcı fikir ve ürünler üretmek için kullanabilir hale geldik" dedi.

BİREYSEL REFAHI YÜZDE 14 ARTIRIYOR

Gelişmekte olan bir ülke olarak dünyadaki veri dokusuna Türkiye'nin dahil olması gerektiğini kaydeden Özbilgin, “Bizim acilen bu veri egemenliği konusundaki kanunları, düzenlemeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. KVKK'daki gelişmeler çok umut verici. Fakat bunun da ötesinde atılması gereken adımlar çok önemli" diye konuştu.

Uluslararası alanda bu egemenlik konusunda büyük bir yarış olduğunu vurgulayan Özbilgin, yapay zekanın bilişim dokusuna dahil olmasının Türkiye'deki GSMH'ya yüzde 14'lük bir kaldıraç yaratacağını ve bireysel refahı yüzde 14 artıracağını düşündüklerini aktardı.