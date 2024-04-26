Tüfekle inşaatta rastgele ateş açtı

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1600 Sokak’ta 4 katlı inşaatta meydana geldi. Ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışan Tuncay D., eline aldığı av tüfeğiyle inşaata girdi ve rastgele ateş etmeye başladı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, Tuncay D.'yi ikna etmeye çalıştı. Durumu haber alan yakınları da inşaatın olduğu yere gelince Tuncay D. inşaatın içine girip ateş etmeyi sürdürdü. Polis ekipleri Tuncay D.'nin yakınlarını bölgeden uzaklaştırdıktan sonra ikna ederek inşaattan çıkardı. Av tüfeğini yere bırakan Tuncay D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.