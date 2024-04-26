Ukraynalı Aurika’ya 2 gün 2 gece düğün

Şırnaklı kepçe operatörü Ferhat Aykut, sosyal medya üzerinden 2021 yılında Almanya’da yaşayan moda tasarımcısı Ukraynalı Aurika Smirnov ile tanıştı. Bir süre sosyal medya üzerinden arkadaşlık yapan Aykut, 2022 yılında Smirnov’u, çalıştığı Muğla’nın Bodrum ilçesine davet etti. Burada tatil yapan ve arkadaşlıkları ilerleyerek sevgili olan çift, evlilik kararı aldı. Ailesinin de onayını alan Ferhat Aykut, Aurika Smirnov ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşdelen köyünde 2 gün 2 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğünde geline 600 bin liralık takı, damada da 400 bin liralık para takıldı. Smirnov, meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı düğünde yöreye özgü kıyafetler giyerek halay çekti. Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan da görüntülendi.

Ferhat Aykut, ailesinin kararını duyduklarında olumlu karşıladıklarını ifade ederek, “Düğün çok güzel geçti. Kendisi Ukraynalı, 3 yıllık birlikteliğimiz var ve çok mutluyuz. Dil olarak hala zorluklar yaşanıyor. Üstesinden geliyoruz ama. Düğüne gelen herkese teşekkür ederim. Akrabaların ne tepki vereceğini düşündük, ama önemli olan ‘sevgi ve aşk’ dedik, ailemiz de olumlu karşıladı” ifadelerini kullandı.

‘KONUKLAR ÇOK GÜZEL VE ŞIK’

Başta korktuğunu ancak Ferhat’ı sevdiği için kararından vazgeçmediğini belirten Aurika Smirnov ise “Türkiye çok iyi bir ülke. Dürüst olmak gerekirse çok korktum ama yapmaya karar verdim ve hiçbir şeyden pişman değilim. Bu harika bir kültür, harika gelenekler, her şey harika. Düğünümü gerçekten çok beğendim, tüm konuklar çok güzel ve şık giyimli. Çok memnun oldum” diye konuştu.

Ferhat’ın ablası Çimen Aykut da Aurika Smirnov ile işaret ve çeviri programlarıyla anlaşabildiklerini söyleyerek, “İnsanların birbirlerini sevmeleri için aynı dili konuşmalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Bir insanı sevdiğini hissetmek için, aynı dili konuşmaya gerek yok. Aynı kültüre sahip olman gerekmiyor. Bunları hisler ve hareketlerle de ifade edebiliyorsunuz. Bunu da gelinimiz sayesinde bir kez daha anladık. İlk gördüğümde şaşırmıştım. ‘Evleneceğim’ dedi kardeşim. İşaret diliyle, çeviri programlarıyla anlaşıyoruz” dedi.