Dilber bu hafta ağlattı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi, son bölümünde Azem’in gün geçtikçe kızı Nehir’e daha çok yaklaşması ve Dilber'in yaşadığı ayrılık acısıyla dikkat çekti. Cezaevinden tahliye olan Nusret'in özgürlüğüne kavuşmasıyla heyecanın doruk noktasına ulaştığı bölüm, tüm izlenme kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Azem’den ayrılan Dilber aşk acısıyla yıkıldı. Üzüntüsünü en yakın arkadaşları ile atlatmaya çalışan Dilber, Havva Öğüt’ün seslendirdiği 'Şikayet Olmasın da Bak Ne Haldeyim' türküsünü dinlerken Azem ile yaptığı son konuşmayı hatırlayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

‘BUZLAR ERİYOR’

Azem, Piraye’nin pavyona gelmesinden sonra onunla yüzleşmeye karar verdi ve Piraye’yi yemeğe davet etti. Dilber ile ayrıldıklarını Piraye’ye açıklayan Azem, oğlu Cihan’ı bulduğunu; kızı Nehir’i ise hala arayama devam ettiğini paylaştı.

‘İNCİ’DE TAHLİYE SEVİNCİ’

Cezaevinde yatan Nusret sonunda tahliye oldu. Ailesine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nusret’in ilk durağı Sırat oldu. Hastaneye giderek Sırat ile yüzleşen Nusret’in tahliyesinin hikayenin gidişatını nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

‘FİNAL SAHNESİ YÜREK YAKTI’

İnci Taneleri, final sahnesiyle izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi. Erkal Sonel’in seslendirdiği 'Gönüller Hiç Yas Tutar Mı?' şarkısının ekrana geldiği final sahnesinde ayrılık acısı çeken Dilber’in yaşadıkları izleyicilerin yüreğine dokundu.

‘TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ’

İnci Taneleri’nin 12’nci bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

‘GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO’

BKM imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek. .