Organize suç çetesi operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, ' dolandırıcılık’, ‘tehdit’, ‘yaralama' olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Erdemli’de bulunan bir adreste, birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 7 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 144 dolu tabanca fişeği, 17 dolu tüfek kartuşu, 1 plastik maske gözlük, 2 plastik el bombası görünümlü replika ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.