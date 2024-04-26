- Asayiş

Organize suç çetesi operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç çetesi operasyonu mask

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, ' dolandırıcılık’, ‘tehdit’, ‘yaralama' olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Erdemli’de bulunan bir adreste, birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 7 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 144 dolu tabanca fişeği, 17 dolu tüfek kartuşu, 1 plastik maske gözlük, 2 plastik el bombası görünümlü replika ele geçirildi.

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26 Nis 2024 - 12:00 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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