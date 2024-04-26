Bakan Güler ve komutanlar KKTC'de

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye gitti. Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler'i, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı. Güler, Ertuğruloğlu ile havaalanında bir süre sohbet etti.