Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi E. B. (18), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde meydana geldi. E. B. yönetimindeki motosiklet, A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.