Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin feci ölümü

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi E. B. (18), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde meydana geldi. E. B. yönetimindeki motosiklet, A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.