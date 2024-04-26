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Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi E. B. (18), yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin feci ölümü mask
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü lise son sınıf öğrencisi E. B. (18), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde meydana geldi. E. B. yönetimindeki motosiklet, A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten düşen B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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26 Nis 2024 - 11:49 DHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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