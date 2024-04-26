İyi Parti'de izleyici krizi

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayının ATO Congresium'da gerçekleşecek toplantısına il, ilçe ve delegeler dışında kimsenin alınmayacağı bildirilmesi parti içinde krize yol açtı.

İYİ Partiler, “üyesi olduğumuz partinin önemli kurultayına bizler neden alınmıyoruz. Böyle bir saçma karar olur mu “ diye konuştular.

YALANLAMA GELDİ

Kararın Genel Başkan Meral Akşener ve Akşener’e yakın kurmaylar tarafından alındığı iddia edilmişti. Ancak, Genel Başkan adayı Tolga Akalın’ın sözcüsü Rıdvan Uz, Hakan Şeref Olgun açıklamalarını yalanlayarak “Sayın Hakan Şeref Olgun tarafından yapılan açıklama maalesef gerçekleri yansıtmadığı gibi şahsımı ve diğer temsilcileri zan altında bırakacak niteliktedir” dedi.

İYİ Parti’de genel başkanlık için “güçlü aday” olarak konuşulan Koray Aydın adına katılan Yetkin Öztürk de kararın kendilerine tebliğ edildiği iddiasını doğruladı. Öztürk şöyle konuştu.“Bu konuda varılan bir mutabakat, alınan bir karar yoktur. Kaldı ki, alınan karar yalnızca belirlenen alanlar ile sınırlı olup harici tüm alanlarda partililerimiz ile mutlaka kucaklaşılacaktır”

İYİ Parti’de iki genel başkan adayının temsilcileri peş peşe yalanlamalar yaparken Müsavat Dervişoğlu’nun temsilcisi olduğu belirtilen Buğra Kavuncu konuyla bir açıklama yapmadı.