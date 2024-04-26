Akşener'e protesto hazırlığı

İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü Ankara gerçekleştireceği 5. Olağanüstü Kurultayı'nın seyircisiz olacağı açıklandı.

Bunun üzerine, içeriye gizlice bir grup insanın sokulacağı ve Meral Akşener'e yönelik protestoların düzenleneceği kulis bilgilerinin arasında yer alıyor.