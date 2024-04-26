Göçmen kuşlar Ankara'nın misafiri

Güney yarım küreden ilkbahar aylarında gelen göçmen kuşlar, Ankara'nın Nallıhan, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerindeki sulak alanlara konaklıyorlar. Yaz aylarını bu bölgelerde geçiren kuşlar, şehrin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyorlar. Leylekler de bu göçmen kuşlar arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.