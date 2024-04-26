26 Nis 2024 - 11:16 - Çevre

Göçmen kuşlar Ankara'nın misafiri

Güney yarım küreden ilkbahar aylarında gelen göçmen kuşlar, Ankara'nın Nallıhan, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerindeki sulak alanlara konaklıyorlar. Yaz aylarını bu bölgelerde geçiren kuşlar, şehrin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyorlar. Leylekler de bu göçmen kuşlar arasında yer alıyor.