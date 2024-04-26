İşte İYİ Parti Genel Başkan adayları

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıklamasının ardından, gözler yeni Genel Başkanın kim olacağına çevrildi.

İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşecek Kurultay'ında, Koray Aydın, Müsavat Devrvişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın Genel Başkanlık için yarışacak.

İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın kimdir?

Koray Aydın, Trabzon'da 5 Aralık 1955 tarihinde dünyaya geldi. Makine Mühendisliği alanında eğitimini tamamlayarak 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Aydın, 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olarak aktif bir rol üstlendi.

1991 Türkiye genel seçimlerinde ilk kez Trabzon milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ardından 1995 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. 1999-2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı ve bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

2015 Türkiye genel seçimlerinin ardından TBMM başkanvekili olarak seçilen Aydın, son olarak 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak görev aldı. 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi ve şu anda İYİ Parti Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kimdir?

Fatsalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu, İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askerî darbe ile zorunlu olarak öğrenimine ara verdi. Daha sonra öğrenci aflarından yararlanarak lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin çeşitli kademelerinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi. 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi yöneticilik hayatını, 1987–1989 yılları arasında Bizim Ocak Dergisi ve daha sonra 1988'de de Gençlik, Kültür ve Sanat Ocakları Derneği adı altında teşkilatlanan Ülkü Ocakları'nın genel başkanlığı ile devam ettirdi. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Daha sonra yine Türkeş tarafından MÇP İzmir İl Teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir’e gönderildi. 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini sürdürürken, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı[1] ve 2011 genel seçimlerinde ise MHP İzmir milletvekili adayı olmuştur.2012'de MHP kongresinde genel başkanlığa aday olmuş, ancak kazanamamıştır.

1991 yılından beri İzmir'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Müsavat Dervişoğlu, bir kız babasıdır. 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmuştur. 2019 yılı itibarıyla İYİ Parti meclis grubu başkanvekilidir ve 27. dönem İzmir milletvekilidir.

İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın kimdir?

1974’te Edirne’de doğdu. İlköğretimini 1980-1985 yılları arasında Keşan Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini 1985-1992 yılları arasında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Akalın, Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmaktadır. Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri yapmıştır.

Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, Ayçiçek, kanola ve çeltik tarımı ile uğraşmakta ve ceviz yetiştiriciliğinde bulunmaktadır. Siyasi hayatına ülkü ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde başlayan Akalın; 1992-1997 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Yöneticiliği, 1997-2002 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkanlığı, 2006-2007 yılları arasında MHP Edirne İl Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında ikinci defa MHP Edirne İl Başkanlığı yapmıştır.

Aletli dalış ve geleneksel savaş sanatları ve iaijutsu eğitmenliği yapan Akalın ayrıca enduro motor kullanıcısıdır. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 5 dönem GİK üyeliğine seçilen Akalın, 20 Eylül 2020 tarihli olağan kongre sonucunda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İyi Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra, İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.