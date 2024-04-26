26 Nis 2024 - 10:30- Siyaset G:

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı gerçekleşecek

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı, 27 Nisan Cumartesi Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek.

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı gerçekleşecek mask

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla 27 Nisan saat 11.00'de ATO Congresium'da gerçekleşecek.

Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurultay'a il, ilçe ve delegeler dışında kimsenin alınmayacağı bildirildi. 

İYİ Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını; 27 Nisan Cumartesi 11.00'de ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz... Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."

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26 Nis 2024 - 10:30 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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