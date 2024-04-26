İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı gerçekleşecek

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla 27 Nisan saat 11.00'de ATO Congresium'da gerçekleşecek.
Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurultay'a il, ilçe ve delegeler dışında kimsenin alınmayacağı bildirildi.
İYİ Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını; 27 Nisan Cumartesi 11.00'de ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz... Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.