Pozantı-Tarsus otoyolu Taşobası mevkisinde C.E.'nin kullandığı 33 AIK 735 plakalı pleksi yüklü TIR'da, lastiğinin patlamasıyla yangın çıktı. Dorseyi de saran alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında TIR’da zarar oluştu.
- Asayiş
Pleksi yüklü TIR, alev alev yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde lastiği patlayıp alev alan pleksi yüklü TIR’daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.