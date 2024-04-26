- Asayiş

Pleksi yüklü TIR, alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde lastiği patlayıp alev alan pleksi yüklü TIR’daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pleksi yüklü TIR, alev alev yandı mask

Pozantı-Tarsus otoyolu Taşobası mevkisinde C.E.'nin kullandığı 33 AIK 735 plakalı pleksi yüklü TIR'da, lastiğinin patlamasıyla yangın çıktı. Dorseyi de saran alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında TIR’da zarar oluştu.

# kamyınet, Yangın, edildi, itfaiye, ihbar

26 Nis 2024 - 10:24 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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