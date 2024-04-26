Tatil için karavanları tercih edenlerin yanı sıra yılın tamamında karavanlarda yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor. Pandemi, depremler ve yüksek kiralar gibi nedenler insanları karavanda yaşam tarzını tercih etmeye yöneltiyor. Karavanlara her geçen gün ilginin arttığını dile getiren İzmir Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mustafa Yokuş, “Özellikle İzmir'de yaşanan deprem, pandemi ve Kahramanmaraş depreminde sonra karavanlara rağbet arttı. Karavanlar, motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılıyor. Çekme karavanlara daha fazla bir ilgi oldu. Çünkü fiyatları biraz daha ekonomik" dedi.

'KİRA ARTIŞLARI YÜZÜNDEN YILIN 12 AYI KARAVANLARDA YAŞAMAYA BAŞLAYANLAR VAR'

Kira artışları yüzünden yılın 12 ayı karavanlarda yaşayanların arttığını belirten Yokuş, “Karavanlarda yaşayanlar konakladıkları yerden kovulduklarına ilişkin sürekli bize mesaj atıyorlar. Karavanlar çok fazla çoğaldı. Belediyelerin bu işe çözüm bulması gerekiyor. İnsanların refah seviyesi yüksek kamp alanlarında yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 3-4 yılda karavan üreticilerinin sayısının arttığına dikkati çeken Yokuş, "Türkiye genelinde 1000'e yakın karavan üreticisi var. Yani bundan 10 yıl önce karavan üreticilerinin sayısı 30'u geçmiyordu. Şu anda sektör çok büyüdü. Eğer ki bu sıkıntıları gideremezsek, yarın üreticiler de olumsuz etkilenecek. Yani kamp alanlarının artırılması şart" diye konuştu.

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ KARAVANDA YAŞAMI ARTIRDI

Karavanlarda 12 ay yaşayan kesimin çoğaldığını söyleyen Yokuş, depremden ve pandemiden sonra yaşanan uzaktan çalışma modelinin bu artışta etkili olduğunu vurguladı. Özellikle gençlerin uzaktan çalıştığı için karavanda yaşamayı tercih ettiğini belirten Yokuş, “Gençler uzaktan çalıştıkları için evlerini falan terk ettiler. Karavanda yaşıyorlar. Uzaktan bilgisayarlarıyla çalışıyorlar. Karavan sahiplerinin yüzde 20'si yılın 12 ayı karavanda yaşıyor" dedi.

'1+1 EVDE YAŞAMAKTAN BİR FARKI YOK'

Emekli olduktan sonra karavanda yaşamaya başladığını dile getiren İbrahim Özmen (62), "2 senedir karavanda yaşıyorum. Bankadan emekli olduktan sonra bir karavan yaptırdım. Evimi tamamen kapattım. Artık, İzmir'de Bahçelerarası'nda tam zamanlı olarak bir karavan parkında karavanda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Karavanın çok minimal bir yaşam tarzı olduğunu dile getiren Özmen, "Eğer geçmişte bir çadır yaşantınız varsa, karavan güzel bir yaşantı. Ama çok hijyenik, çok rahat bir yaşam istiyorsanız önce bir denemek için kiralayıp ondan sonra karar vermekte fayda var. Çünkü artıları ve eksileri var. En büyük artısı; kontağı açıp canınızın istediği yere çok rahat gidip, konaklayıp, geri dönebiliyorsunuz. Ben tek yaşıyorum, dedim ki 'Niye boşuna kira veriyorum, karavanda elektrik, su faturası yok'. Tek olunca yaşamak daha rahat oldu. 1+1 evde yaşamaktan bir farkı yok" diye konuştu.

'BELEDİYELERİN AZ MALİYETLİ KARAVAN PARK YERİ YAPMASI GEREKİYOR'

Karavanda yaşamak isteyen arkadaşlarının sayısının giderek arttığını söyleyen Özmen, "Ev kiraları yüksek seviyelere gelince karavanda yaşamak isteyen insanlar buna yönelmeye başladılar. Belediyelerin az maliyetli karavan park yeri yapması gerekiyor. Ege Bölgesi'nde ve başta da İzmir'de kamp alanları yetersiz. Çekme karavanların her yerde çoğalması sıkıntı yarattı. Biz yetkililerden ve özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şunu rica ediyoruz; en kısa zamanda karavanlar için park yerleri yapılmalı" dedi.

İzmir'de Foça Belediyesi'nin kamp alanı açtığını fakat günlük fiyatının geçen yıl 1000 TL olduğuna dikkati çeken Özmen, "Karavan tatili yapanların zaten bütçeleri çok kısıtlı. O rakamları ödemeleri mümkün değil" diye konuştu.