Kamyonun çarptığı yaya yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anlara Bulvarı’nda meydana geldi. O.B.’nin kullandığı 28 AU 501 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Bedir’e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedir, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.