- Asayiş

Kamyonun çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Muhammet Bedir (38), yaralandı.

Kamyonun çarptığı yaya yaralandı mask
Kamyonun çarptığı yaya yaralandı
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Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anlara Bulvarı’nda meydana geldi. O.B.’nin kullandığı 28 AU 501 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Bedir’e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedir, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü, ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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26 Nis 2024 - 09:46 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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