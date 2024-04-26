Buse Meral tarzıyla galaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu Buse Meral'ın adı son günlerde Bige Önal ile evliliğin eşiğinden dönen Aras Bulut İynemli ile anılıyordu. İddialara rağmen ünlü çift herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Şimdilerde Furkan Andıç ile başrolünü paylaştığı 'Cadı' filmiyle adından söz ettiren Buse Meral, filmin galasında büyük ilgi gördü. Mini transparan bir elbise tercih eden Meral, göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Kombinini renkli takılarla tamamlayan ünlü isim, bu şık görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Buse Meral'ın gala tarzı sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Takipçileri, "Çok güzel görünüyorsun", "Bu güzellik gerçek mi?", "Harika olmuşsun" gibi yorumlarla Meral'ı övdü.