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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Tuvana Türkay, hayranlarını endişelendirdi. Hastaneye kaldırılan Türkay, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak sevenlerine bilgi verdi.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı! mask
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!
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Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türkay, hayranlarını endişelendirdi. Hastaneye sevkedilen ünlü isim, sağlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hasta yatağında bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

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26 Nis 2024 - 07:41 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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