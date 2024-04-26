Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türkay, hayranlarını endişelendirdi. Hastaneye sevkedilen ünlü isim, sağlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hasta yatağında bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü oyuncu "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.