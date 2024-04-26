Öğrenci servisi alev aldı

Diyarbakır, Bayındırlık Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ET 450 plakalı öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yanan minibüsü sağ şeride çekerken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde öğrenci olmadığı öğrenilirken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.
Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.