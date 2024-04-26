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Öğrenci servisi alev aldı

Diyarbakır'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öğrenci servisi alev aldı
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Diyarbakır, Bayındırlık Caddesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ET 450 plakalı öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yanan minibüsü sağ şeride çekerken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde öğrenci olmadığı öğrenilirken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.

Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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26 Nis 2024 - 04:02 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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