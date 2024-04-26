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İzmir'de ceset bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Kordon'da çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de ceset bulundu
İzmir'de ceset bulundu
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İzmir,  Alsancak semtinde bulunan Kordon'da meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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26 Nis 2024 - 03:58 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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