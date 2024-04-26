Submarining Nedir ?

Submarining davranışının arkasında yatan nedenler çeşitlidir, ancak genellikle kişisel belirsizlikler, bağlanma sorunları veya ilişki dinamiklerinde yaşanan değişimler olarak sıralanabilir. Submarining, özellikle kaçıngan ve güvensiz kaygılı bağlanma stillerine sahip bireylerde daha sık görülür. Bu kişiler genellikle ilişki içinde güven ve yakınlık kurmada zorlanırlar. Kaçıngan bağlanan bireyler, duygusal olarak fazla yakınlaşmaktan kaçınırken; güvensiz kaygılı bağlananlar, reddedilme korkusuyla sürekli bir onay ve güvence arayışı içinde olabilirler. Bu da, gelgitli ilişki dinamiklerine yol açar.Ne sebeple olursa olsun, bu davranış tarzı ilişkide güven sorunlarına ve iletişim kopukluklarına yol açabilir. Submarining, karşı tarafı hem duygusal hem de zihinsel olarak yıpratır ve sağlıklı bir ilişkinin temel taşları olan açıklık ve dürüstlükten uzaklaştırır.

Bu tür bir durumla karşılaştığınızda nasıl tepki vermelisiniz? İşte birkaç öneri:

1. Açık İletişim Kurun: İlişkinizde ne hissettiğinizi ve beklentilerinizi açıkça ifade edin. Karşınızdaki kişiyle olan ilişkinizde bu tür davranışların yarattığı etkileri dürüstçe konuşun.

2. Sınırlarınızı Belirleyin: Kendi duygusal sınırlarınızı net bir şekilde tanımlayın ve bu sınırlara saygı gösterilmesini bekleyin. Eğer biri bu sınırlara uymuyorsa, bu durumu net bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin.

3. Kendi Değerinizi Bilin: Kendi değerinizi ve hak ettiğiniz muameleyi bilmek, ilişkilerde sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olur. Submarining gibi davranışlar genellikle ilişkide dengesizlik yaratır; bu nedenle, böyle bir durumda kendinizi korumak önemlidir.

İletişimin ve Duygusal İhtiyaçların Önemi

Bu tür durumlarla karşılaştığımızda, karşılıklı ihtiyaçların açıkça ifade edilmesi hayati önem taşır. İlişkinizde ne hissettiğinizi, ne beklediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu dürüstçe konuşmak, sağlıklı bir temel oluşturmanın anahtarıdır. Örneğin, eğer biri sürekli olarak hayatınızdan çıkıp giriyorsa, bu durumun sizi nasıl etkilediğini açıkça ifade edin. Aynı şekilde, karşınızdaki kişiden duygusal olarak neler beklediğinizi ve nelerin kabul edilemez olduğunu net bir şekilde belirtin.

Kendi Değerinizi Bilin ve Sınırlarınızı Koruyun

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kan izi,'' Kendi değerinizi bilmek ve sağlıklı sınırlar koymak, bu tür zorlayıcı ilişki dinamiklerinde kendinizi korumanıza yardımcı olur. Submarining gibi davranışlar genellikle ilişkide dengesizlik yaratır; bu nedenle, kendinizi bu döngüden korumak için net sınırlar ve beklentiler belirlemek önemlidir. Unutmayın ki, hepimiz saygı görmeyi, sevilmeyi ve duygusal olarak desteklenmeyi hak ediyoruz. İlişkilerimizde karşılaştığımız zorluklar, bizlere kendimizi ve ilişkilerimizi daha iyi anlamamız için fırsatlar sunar. Kendimize ve ilişkilerimize yatırım yaparak, daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe adım atabiliriz.''dedi.