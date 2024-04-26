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Seyir halindeki kamyonet yandı

Çanakkale'de, Assos-Troya Tüneli'nde seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı.

Seyir halindeki kamyonet yandı mask
Seyir halindeki kamyonet yandı
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  Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Troya Tüneli'nde meydana geldi. Ayvacık ilçesine seyir halinde olan Ozan A. yönetimindeki 10 LP 304 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen alev aldı. Kamyoneti durdurup aşağıya inen Ozan A.'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri ise trafik akışını durdurdu, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi. Bölgede trafik akışı Nusratlı-Yeşilyurt rampası üzerinden sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yanan kamyonetin çekici yardımıyla götürülüp, yapılan temizlik çalışmasının ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı araç yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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26 Nis 2024 - 02:59 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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