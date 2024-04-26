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Kontrolden çıkıp, araca çarptı

Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkıp, araca çarptı
Kontrolden çıkıp, araca çarptı
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Düzce- Yığılca yolunun Hasanlar köyü mevkisinde meydana gelen olayda,  Serdar Yalçın yönetimindeki 81 FN 913 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Orhan Kaya yönetimindeki 81 DM 849 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki İbrahim Çengel ve Murat Özcan yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Araç içi kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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26 Nis 2024 - 02:55 DHA Düzce- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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