Devrez Çayı'na traktör uçtu

Kastamonu Tosya ilçesi Yukarıdikmen köyü yolunda meydana gelen olayda, Halil Akgül yönetimindeki plakasını belirlenemeyen traktör, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Sürücü Akgül savrulan traktörden düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Akgül, yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı şekilde bulundu. Sedye ile ambulansa taşınan Akgül, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Parçalanan traktörün bazı parçaları Devrez Çayı'nda bulunurken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.