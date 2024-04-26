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Annesini tabancayla vurdu

Diyarbakır'da S.D. (17), cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabancayla vurdu.

Annesini tabancayla vurdu
Annesini tabancayla vurdu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde duran S.D.,  bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D.  ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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26 Nis 2024 - 02:30 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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