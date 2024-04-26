Otomobil, tramvay yoluna girdi

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.İ. yönetimindeki 38 ZA 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.İ., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri ise otomobilin hat üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.