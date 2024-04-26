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Kamyonet anne ve bebeğine çarptı

Mardin'in Midyat ilçesinde, kucağındaki bebeği ve elindeki çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kamyonet anne ve bebeğine çarptı
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Mardin, Midyat karayolu üzerinde meydana gelen kazada , Azerbaycan uyruklu Gülar Soltanova (36), kucağındaki bebeği 2 yaşındaki Elif Arık ve ismi öğrenilmeyen elinde tuttuğu çocukla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, anne ve kucağındaki bebeğe çarptı. Otomobil sürücüsü, hafif yaralanan anne ve çocuklarını hastaneye götürmek istedi. Elinden tuttuğu çocuğu otomobilin arka kısmına bindiren kadın, kucağındaki Elif ile birlikte tekrar yolun karşısına doğru koşmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen kamyonet, anne ve bebeğine çarptı. Metrelerce yükseğe fırlayan anne ve bebeği, kamyonetin kasasına düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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26 Nis 2024 - 02:06 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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