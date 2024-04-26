Hande Fırat’tan Devriamber sergisi

CNN TÜRK’te Gece Görüşü programının moderatörü ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın resim, heykel, yerleştirmeler ve dijital eserlerden oluşan 'Devriamber' sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajda gazeteci Fırat’ı tebrik ederek, “Başarılı gazeteci kimliğinin yanı sıra sergi vesilesi ile sanatçı yönünü de tanıma fırsatı bulduğumuz Hande Fırat'ı tebrik ediyor kendisine meslek ve sanat hayatında da muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Başarılı gazeteci Hande Fırat’ın 1,5 yıllık çalışmanın ardından hazırladığı eserlerinin yer aldığı ‘Devriamber’ sergisi, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Başbakan Binali Yıldırım, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Revna Demirören ile Bereket Murat Oktay ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı gibi önemli isimler katıldı.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hande Fırat’ın sergi açılışına tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mesajında, “Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Hande Fırat'ın kendi ifadesiyle çınarlarını kaybedip kendileri çınar'a dönen kadınların hikayesini anlattığı resim ve heykel sergisinin başarılı geçmesinin temenni ediyorum. Başarılı gazeteci kimliğinin yanı sıra sergi vesilesi ile sanatçı yönünü de tanıma fırsatı bulduğumuz Hande Fırat'ı tebrik ediyor kendisine meslek ve sanat hayatında da muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

’12 YIL ÖNCE SANATI BU ŞEKİLDE BULDUM’

Sanata yönlenme sebebinin özellikle ‘gazetecilik mesleği’ olduğunu ifade eden Hande Fırat, mesleğin getirdiği stresten uzaklaşmak için sanata sarıldığını kaydetti. Uzun süre ders aldığını belirten Hande Fırat, “Kendi hayatımızı yaşamak yerine başkalarının hayatlarını yaşamak bir süre sonra ciddi strese sebep oluyor ve kendinizi ifade edebileceğiniz bir başka alan arıyorsunuz. Yaklaşık 12 yıl önce sanatı bu şekilde buldum. Bu yolu seçtim. Bunu tercih ettim. Uzun süre ders aldım ve netice itibariyle geldiğimiz noktada ikinci sergideyim. Tabi bu çok sevindirici, heyecanlı bir durum çünkü bir yandan hayatın acı gerçekleriyle uğraşıyorsunuz ama bir yandan da içinizden geçen bütün duygularınızı buna yansıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu beni sanata yönlendirdi” dedi.

‘DÖNGÜYÜ BÖYLE KIRABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM’

Eserlerinde işlediği temada kendi hayat hikayesinden parçalar bulunduğunu aktaran Fırat, yaşadığı döngüyü ancak sanatla kırabileceğini belirterek, “Gazetecilik başkasının hayatını yaşamak demek. Başkalarının hayatlarını yaşamak demek. Kendi ailenden daha önce olaylara, yaşananlara, acılara, siyasetçilere öncelik vermek demek. Kendi hayatımda ise benim bir hikayem var. Annem, ben ve kızım... Babalarımızı 18 yaşının öncesinde kaybettik. Bu döngü böyle devam edince ben bu döngüyü kırmak istedim. Döngüyü de böyle kırabileceğimi düşündüm. O yüzden ayçiçekler, devriamberler kadınları temsil ediyor. Çınarlar ve kökler de babaları ve aileleri temsil ediyor. Diğer eserlerde kökler var. Çınar kökleri babalardır. Çünkü kız çocukları babalara dayanmak ister. Arkalarında hep bir güç, kuvvet olsun ister” diye konuştu.

‘GAZETECİLİK ‘HANDE FIRAT’ AMA BU 'HANDE' İŞTE’

Fırat, sergide toplamda 30 eserin yer aldığını, bunların sadece heykel ve yağlı boyadan oluşmayıp video art ve mappinglerden oluştuğunu anlatan, eserlerin 1,5 yılda tamamlandığını söyledi. Sanattan duyduğu keyiften bahseden Fırat, “Artık bir dijital ikizim var. Keşke benim yerimi o yayına çıksa ben hep sanat yapsam. Sanat yapıyor olabilmek, bambaşka bir duygu. Hem ağlıyorsun, hem gülüyorsun. Çok keyifliydi. Gazetecilik ‘Hande Fırat’ ama bu 'Hande' işte…” ifadelerini kullandı.

‘O RAHATLAMA YOLU BUYDU’

Eserlerinin hemen hepsinin ardında bir hikaye barındırdığını ifade eden Fırat, “Nehir babasını kaybettikten sonra asıl sergi oturdu. Yani ufak ufak zaten çalışıyordum ama sonra ‘ne yapabilirim’ diye düşündüm. Kendi yaşadığım, annemin yaşadığı acılar... Annem açısından baktım. Annem kendisi yaşadı, sonra döndü, kızı yaşadı, sonra torunu yaşadı. Kendi kızınızda, kendi yaşadıklarınızın aynısını görmek çok ağır geliyor insana. O zaman dönüyorsunuz, diyorsunuz ki ‘beni bir rahatlama yolu olması lazım’. O rahatlama yolum buydu. Yani aslında sanıyorum hepsinde ilk olarak kaybettiğimiz babalarımızı düşündüm. İkinci olarak kızımı, annemi düşündüm sürekli. En çok kızımı düşündüm” dedi.

BAKAN ERSOY’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Ersoy, Hande Fırat’ın 2019’daki ilk sergisinde de yer aldıklarını belirterek bu serginin çok daha farklı bir anlam taşıdığını ifade etti. Toplumun zenginliğinin kültür ve sanatın derinliği ile ölçüldüğünü ifade eden Ersoy, “Bu açıdan biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanatı her yönüyle desteklemeyi öncelikli görev görüyoruz. Kültür ve sanatın sadece bir kesimin ilgilendiği etkinlik olmasının dışına çıkması, toplumun her kesiminin ilgilendiği bir etkinlik olması için de çabalıyoruz. Toplumda yer edinmiş, bilinirliği yüksek olan kişilerin kültür sanat üretimindeki katkıları, kültür sanat üretiminde yere sahip olmaları sanatın popülaritesini artırıyor. Bu çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.