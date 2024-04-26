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Otobüsün kapısından, yola düştü

Adana'da, kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı.

Otobüsün kapısından, yola düştü
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Adana Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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26 Nis 2024 - 01:48 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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